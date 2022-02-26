Macaristan, Ukrayna'dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek - Son Dakika
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Macaristan, Ukrayna'dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek

26.02.2022 19:05
Macaristan, Ukrayna'dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan-Ukrayna sınırını ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların halihazırda Macaristan'dan uzak olduğunu ama ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini söyledi.

Ülkesinin silahlı çatışmaya karışmak istemediğini belirten Orban, Ukrayna'dan Macaristan'a giriş yapmak isteyen herkesin pasaportları olmasa bile ülkeye alınacağını kaydetti.

Macaristan'ın, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını bloke ettiği şeklindeki haberleri de yalanlayan Orban, "Macaristan, perşembe günkü Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde net bir şekilde, AB genelinde desteklenen tüm yaptırımları kabul edeceğini açıkladı. Biz, hiçbir şeyi bloke etmiyoruz." diye konuştu.

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Viktor Orban, Macaristan, Başbakan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, Ukrayna'dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan, Ukrayna'dan gelen tüm göçmenleri kabul edecek - Son Dakika
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