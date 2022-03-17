Macaristan, Ukrayna'dan gelenlerin sayısında artış bekliyor - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gelecek hafta Ukrayna'dan Macaristan'a daha büyük "mülteci dalgasının" gelmesini beklediklerini bildirdi.

Macaristan- Romanya sınırını ziyaret eden Başbakan Orban, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan-Ukrayna sınır kapılarının yanı sıra Romanya'dan da Macaristan'a binlerce Ukraynalı mültecinin geldiği belirtti.

Orban, gelecek hafta Ukrayna'dan Macaristan'a daha büyük "mülteci dalgasının" gelmesini beklediklerini, bu yüzden sınır kapılarında yoğunluk yaşanmaması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

432 bin Ukraynalı Macaristan'a geldi

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi ise kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, 24 Şubat-16 Mart döneminde 432 bin Ukraynalının Macaristan'a giriş yaptığını söyledi.

Bakondi, Macaristan'a toplamda 900 bin Ukraynalının gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.