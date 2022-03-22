Macaristan, Ukrayna'dan Kaçanlar İçin Yeni Bir Transit Sığınak Açtı - Son Dakika
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Macaristan, Ukrayna'dan Kaçanlar İçin Yeni Bir Transit Sığınak Açtı

22.03.2022 14:13
Macaristan, Ukrayna'dan Kaçanlar İçin Yeni Bir Transit Sığınak Açtı

BUDAPEŞTE, 22 Mart (Xinhua) — Ülkenin başkentinin Doğu Tren İstasyonu yakınındaki Budapeşte Olimpiyat Merkezi, ısıtmalı bekleme odası, tercümanlık hizmetleri, bebek ve çocuk bölümü, tuvaletler, tıbbi bakım, cep telefonu şarj istasyonları ve internet erişimi gibi ücretsiz hizmetler sunuyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, tesisteki personel bu kişilere konaklama, seyahat ve sığınma başvurularının yapılmasında yardımcı olacak. Açıklamada, insani […]

BUDAPEŞTE, 22 Mart (Xinhua) — Ülkenin başkentinin Doğu Tren İstasyonu yakınındaki Budapeşte Olimpiyat Merkezi, ısıtmalı bekleme odası, tercümanlık hizmetleri, bebek ve çocuk bölümü, tuvaletler, tıbbi bakım, cep telefonu şarj istasyonları ve internet erişimi gibi ücretsiz hizmetler sunuyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, tesisteki personel bu kişilere konaklama, seyahat ve sığınma başvurularının yapılmasında yardımcı olacak. Açıklamada, insani yardım kuruluşlarının gıda, tuvalet malzemeleri ve diğer bağışları dağıtabileceği ifade edildi.

Yerel yardım amaçlı sivil toplum kuruluşu (STK) Budapest Bike Maffia'nın genç gönüllüsü Andras Molnar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Macarlar çok cömert" dedi ve "Çok sayıda bağış aldık, elimizde bol miktarda yiyecek, giyecek ve her türlü malzeme var. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey, iş akışını iyi organize eden gönüllüler" diye konuştu. Yeni barınak bu insanlara hem Macaristan içinde hem de dışında ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada da yardımcı oluyor.

Başbakanlık Ofisi, Macaristan'ın Ukrayna'dan insan akını beklediği için yeni bir tesise ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Macaristan Devlet Demiryolları şu ana kadar, çoğu Macaristan'dan Avusturya, Almanya ve Polonya'ya geçiş yapan, Ukrayna'dan yaklaşık 120.000 kişiye ücretsiz "dayanışma bileti" dağıttı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz hafta Facebook'ta yaptığı paylaşımda, son üç haftada 500 binden fazla Ukraynalının Macaristan'a giriş yaptığını söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Macaristan, Ukrayna'dan Kaçanlar İçin Yeni Bir Transit Sığınak Açtı - Son Dakika


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