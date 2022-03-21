Macaristan, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılmasını desteklemiyor - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatması planını desteklemediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Başbakan Orban, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Orban, bazı NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından kapatılması planını tekrar masaya getirdiğini ancak bunun tehlikeli olduğunu kaydetti.

Macaristan Başbakanı Orban, "NATO savunma ittifakı. Birbirimizi korumaya gücümüz, yeteneğimiz var ve hatta bu konuda yükümlüyüz ancak NATO toprakları dışında askeri harekata girişmek NATO'nun işi değil." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, NATO'nun dışına asker ve silah yollamak istemediğine işaret eden Orban, Rusya'ya yönelik olası doğal gaz ve petrol yaptırımlarına da karşı olduklarını vurguladı.