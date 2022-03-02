Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor - Son Dakika
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Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor

02.03.2022 02:50
Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğini destekliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini açıkladı.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, ülkesinin Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın, Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılması konusundaki girişimini desteklediğini söyledi.

Szijjarto, "Macarlar savaş istemiyor, bu yüzden Macaristan, Ukrayna'ya barış getirecek tüm planları destekliyor. Macaristan bu girişimi destekliyor ve Brüksel kurumlarına, önergeyi gündeme alması çağrısında bulunuyor." dedi.

Ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü belirten Szijjarto, Ukrayna'dan gelenleri ağırlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Avrupa Birliği, Macaristan, Ticaret, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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