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Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika

Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

13.02.2022 17:58
Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Macaristan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Macaristan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle zorunlu olmadıkça Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve planlanan seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen Ukrayna'ya seyahat eden veya orada kalmaya karar veren vatandaşlara, güvenlik durumu nedeniyle konsolosluğun yardım sağlayamayabileceği kaydedildi.

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Macaristan, Ukrayna, Ticaret, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Son Dakika
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