Son Dakika Haberleri: Macaristan ve Litvanya Heyetinden Çorum Belediyesi'ne Ziyaret

Macaristan ve Litvanya Heyetinden Çorum Belediyesi'ne Ziyaret

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci projeleri kapsamında yapılan "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" projesinin açılış töreni için Çorum'a gelen Projenin AB üyesi ortakları Macaristan'ın Szarvas Belediye Başkanı Mihly Babk ve Litvanya Telsiai Belediye heyeti Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Macaristan ve Litvanya Heyetinden Çorum Belediyesi'ne Ziyaret, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci projeleri kapsamında yapılan "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" projesinin açılış töreni için Çorum'a gelen Projenin AB üyesi ortakları Macaristan'ın Szarvas Belediye Başkanı Mihly Babk ve Litvanya Telsiai Belediye heyeti Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti.

AB üyeliği sürecinde bulunan ülkelerde değişim ve dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir yapılar oluşturması amacıyla yapılan "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında hazırlanan "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" projesinin açılış programı için Çorum'a gelen AB Üyesi proje ortakları Litvanya ve Macaristan heyeti açılış öncesinde Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyelerin şehirlerin yönetilmesi işini yapmalarından ziyade globalleşen dünyada farklı belediyelerle iş birliği yapması gerektiğini ifade den Belediye Başkanı Zeki Gül, "Kültürel etkileşim, bilgi ve tecrübelerin paylaşımı konusunda bu tür ortak projeleri destekliyorum. Çorum Belediyesi olarak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizi inşa ederken Almanya'ya yaptığımız bir ziyaretin bize bu konuda çok faydası oldu. Değerli misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği direktifleri ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AB üyesi olmalarının doğurduğu fırsat ile bugün Türkiye'de ve Çorum'da olduklarının altını çizen Macaristan Szarvas Belediye Başkanı Mihaly Babak, böyle bir ziyarettin her iki taraf için de bilgi ve beceri birikimlerinin paylaşılması adına çok önemli olduğunu vurguladı. Babak, "Bir ülkeye gittiğimizde çok fazla şey öğreniyoruz ve görüyoruz. Bu bize daha fazla iş birliği ve yeni ticaret fırsatları oluşturuyor. Ülke politikamız gereği de sosyal ve kültürel iş birliği yapabileceğimiz bu tür ziyaretleri önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Macaristan ve Litvanya heyeti Belediye Başkanı Zeki Gül'e hediye takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Gül'de misafirlere Çorum'u hatırlatacak Hitit güneşi hediye etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:08 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Litvanya, Macaristan, Çorum, Güncel
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