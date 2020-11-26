Macaristan ve Polonya AB bütçesini veto etmeye devam edecek - Son Dakika

Macaristan ve Polonya AB bütçesini veto etmeye devam edecek

26.11.2020 21:27
Macaristan ve Polonya AB bütçesini veto etmeye devam edecek, System.String[]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nde (AB) yürürlüğe konulmak istenen hukukun üstünlüğü mekanizmasının, AB'nin dağılmasına bile neden olabileceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nde (AB) yürürlüğe konulmak istenen hukukun üstünlüğü mekanizmasının, AB'nin dağılmasına bile neden olabileceğini söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan Morawiecki, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin toplam 1,8 trilyon avroluk bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programına değinen Morawiecki, bu programın hukukun üstünlüğü mekanizmasına bağlanmak istemesinden dolayı veto hakkını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Morawiecki, "Bu, kötü bir çözüm ve tüm AB için tehlikeli. Hukukumuzda, ikincil derecedeki hukuk, temel hukuku atlatamaz. Böyle bir şey hukuk sistemimizde yok ve Avrupa'da ikincil hukukun temel anlaşmaların üstünde yer alması söz konusu bile olamaz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin veto ile hem kendi egemenliğini hem de AB Anayasasını koruduğunu savunan Morawiecki, "Tamamen yeni, keyfi ve siyasi kararla motive edilen hukukun üstünlüğü mekanizması, AB'nin dağılmasına bile neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, üye ülkelerin temmuzda anlaşmaya vardığını ama daha sonra bu anlaşmanın değiştirildiğini öne sürerek, bugün ülkesinin ve Macaristan'ın hedefte olduğunu ama yarın başka ülkelerin de hedefe konulabileceğini kaydetti.

"Teklif, Macaristan için kabul edilemez"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise hukukun üstünlüğü mekanizmasının aciliyeti olan ekonomik sorunlara bağlanmasının sorumsuzluk olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Her iki Başbakanın da ortak deklarasyona imza attığını aktaran Orban, ülkesinin, Polonya'nın kabul etmeyeceği bir teklife destek vermeyeceğini kaydetti.

Orban, temmuzdan bugüne kadar AB üye ülkelerinin anlaşmaya varamadığına ve halihazırdaki teklifin kendileri için kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, "Şu an masadaki AB'nin hem ekonomik çıkarlarını hem ekonomik kriz yönetimini hem de hukukun üstünlüğünü birlikte çözmeyi hedefleyen teklif, Macaristan için kabul edilemez." diye konuştu.

AB'deki büyük ülkelerin ve medyanın, Macaristan'ın vetosunu doğru değilmiş gibi gösterdiğini ve bu yolla baskı uyguladığını iddia eden Orban, bunun hem hukuki hakları olduğunu hem de ülkesinin çıkarlarını koruğunu ifade etti.

AB ile Macaristan ve Polonya arasındaki "veto krizi" süreci

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları 4 gün süren zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin, yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP, özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etmişti.

Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması konusunda ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağlamıştı.

Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilir. Bu kesinti için AB Konseyinde, üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Birliğin, 2021-2027 bütçesini ve ekonomik kurtarma programını 16 Nisan'da Brüksel'de görüşen AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Macaristan ve Polonya'nın çekinceleri yüzünden oy birliği sağlayamamıştı.

Avrupa Birliği, Macaristan, Polonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan ve Polonya AB bütçesini veto etmeye devam edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular MetroPoll anketinde çarpıcı sonuçlar! MHP'lilere Erdoğan'ı, AK Partililere de Bahçeli'yi sordular         
21:33
Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor         
21:08
Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü         
20:38
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor         
19:47
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı         
18:44
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 21:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan ve Polonya AB bütçesini veto etmeye devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei