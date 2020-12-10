Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesinde uzlaşı mesajı - Son Dakika

Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesinde uzlaşı mesajı

10.12.2020 15:43
Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesinde uzlaşı mesajı, System.String[]

Macaristan ve Polonya liderleri, hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettikleri Avrupa Birliği'nin (AB) 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinde uzlaşıya yakın olduklarını ifade etti.

Macaristan ve Polonya liderleri, hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettikleri Avrupa Birliği'nin (AB) 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinde uzlaşıya yakın olduklarını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Bütçe ve kurtarma fonuyla ilgili son günlerde çok ilerleme kaydettiklerini söyleyen Michel, liderlerin bugün bir anlaşmaya varacağını umduğunu söyledi.

Michel, "Bu sadece bütün dünyaya değil Avrupa vatandaşlarına da çok önemli ve güçlü bir sinyal olacak." ifadesini kullandı.

Uzlaşıya çok yakınız

Macaristan Başbakanı Orban da, "Bugünkü görüşmeler çok önemli. Hazırlıklar birkaç haftadır devam ediyor. Bütçe ve kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlamaya çok yakınız." dedi.

AB'nin geleceği için iyi bir anlaşma sağlayacakları görüşünde olduğunu belirten Orban, "Bugün kıtamızın birliği için mücadele ediyoruz. Sadece AB'nin değil, ortak sağduyunun zaferi için de mücadele ediyoruz. Salgın ve salgının ekonomik sonuçları nedeniyle insanlarımız ihtiyaç içinde ve makul davranmak zorundayız." diye konuştu.

"Bütçe ve fona ihtiyaç var"

Polonya Başbakanı Morawiecki ise, "AB'nin bütçeye ve fona ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Uzlaşı için keyfi ve siyasi motifli kararlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Morawiecki, "Yolsuzlukla mücadele ve bütçe kontrolü arasındaki çizginin belli olmasını istiyoruz. Hukukun üstünlüğü ile ilgili anlaşmalarda yer alan kurallar da buna göre uygulanmalı." ifadesini kullandı.

Morawiecki, siyasi kararların bütçe kontrolüyle karıştırılmasının çok tehlikeli bir durum ortaya koyacağına işaret ederek, "Siyasi motifle alınan kararlar herhangi bir ülkeye saldırı mekanizmasının yolunu açabilir. Bize yönelik haksız saldırılar olabileceğinden endişe ediyoruz. Yarın Portekiz, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Çekya, Macaristan veya başka ülkelere de saldırılabilir. Bu muğlaklığı önlemek için kendi kararlarımızı sunduk. Bizim vardığımız sonuçlar ilerlemek için ön şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

AB bütçe krizi hakkında

AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki bütçeyle, salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB liderlerinin, 2021-2027 bütçesi konusunda yıl bitiminden önce uzlaşamaması halinde AB'nin bütçe harcamaları sınırlandırılacak. Bu durumda AB'nin aylık harcamaları bir önceki yıl bütçesinin 12'de 1'i seviyesinde tutulacak.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyordu.

Dün, AB dönem başkanı olan Almanya, Macaristan ve Polonya arasında yapılan görüşmelerde bir uzlaşı sağlandığı bildirilmişti.

Anlaşma sağlanamaması durumunda bütçe ve kurtarma programının, 27 üye ülkenin oy birliği yerine Macaristan ve Polonya olmadan 25 AB ülkesi tarafından hayata geçirilmesine yönelik çeşitli girişimler de bulunuyordu.

Geliştirilmiş iş birliği prosedürü kapsamında, oy birliği sağlanamayan durumlarda AB içinde bir grup ülke farklı biçimde kararlar alabiliyor.

Bu durumda, AB bütçesine sağladığı katkıdan daha fazla fondan yararlanan Macaristan ve Polonya'nın, paket dışında tutulması ve AB mali kaynaklarını kaybedeceği öngörülüyordu. Ancak bu iş birliği prosedürünün de uygulanması oldukça uzun bir süreç alıyordu.

Avrupa Birliği, Macaristan, Brüksel, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesinde uzlaşı mesajı - Son Dakika Ekonomi


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