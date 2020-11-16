Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti - Son Dakika
BBC

Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

16.11.2020 21:42
Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti, System.String[]

Macaristan ve Polonya, üye ülkelerdeki fonlamayı hukukun üstünlüğüne uyuma bağlayan madde nedeniyle, AB bütçesinin onaylanmasını engelledi.

Macaristan ve Polonya, üye ülkelerdeki fonlamayı hukukun üstünlüğü prensibine uyuma bağlayan madde nedeniyle, AB bütçesinin onaylanmasını engelledi.

Bütçe paketinde 750 milyar euro tutarında koronavirüs salgını ekonomik toparlanma fonu da bulunuyor.

Brüksel'de toplanan 27 üye ülkenin büyükelçileri iki ülkenin vetosu yüzünden bütçeyi onaylayamadı.

Macaristan ve Polonya AB'nin kurucu anlaşmasında yer alan demokratik standartları ihlal etmekle eleştiriliyor.

AB, şu anda her iki ülke hakkında da mahkemeler, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlıklarının altını oyma suçlalmasıyla soruşturma yürütüyor. Hukukun üstünlüğüne uyulması kuralı, bu iki ülkenin de milyarlarca euroluk AB bütçesini yitirmesine yol açabilir.

AB ülkeleri 2021-2027 dönemi için 1,1 trilyon euroluk bütçe ve koronavirüs ekonomik toparlanma paketini Temmuz ayındaki dört gün süren zirvenin ardından kabul etmişti.

AB dönem başkanlığını yürüten Almanya, çoğunluk gerektiği için AB fonlarının hukukun üstünlüğünün uygulanmasına bağlanması maddesinin kabul edildiğini söylüyor.

Ancak bütçe ve okonomik kurtarma paketi için oybirliği gerekiyordu ve bu Polonya ve Macaristan tarafından bloke edildi.

Macaristan Başbakanı Vikton Orban'ın Sözcüsü Zoltan Kovacs "Bütçe kararlarının hukukun üstünlüğü kriterine bağlandığı planın bu halini destekleyemeyiz" dedi.





'Sadece bir bahane'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçen hafta veto tehdidinde bulunmuştu.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da hukukun üstünlüğü sorununun "sadece bir bahane olduğunu" söyledi.

Bakan "Bu gerçekten kurumsal, siyasi kölelik, egemenliğin önemli ölçüde kısıtlanması" dedi.

Ancak Avusturya Başbakanı, bütçenin bloke edilmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, AB'nin üye ülkelere dağıttığı bütçelerin çok büyük olması nedeniyle, "hukukun üstünlüğü prensibine bağlı kalmanın mutlak bir gereklilik olduğunu" söyledi.

Romanya Başbakanı Ludovic Orban da, hukukun üstünlüğü kuralının vergi mükelleflerinin parasının "adil ve etkin bir şekilde" harcandığını garanti etmek için önemli bir koruma olduğunu vurguladı.

Toplantıya başkanlık eden Almanya'nın AB Büyükelçisi Michael Clauss da mali paketin hızla onaylanmaması halinde AB'nin "ağır bir krizle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Konu, üye ülkelerin AB Bakanları tarafından Salı günü, AB liderleri tarafından da Perşembe günü yapılacak video konferanslarla ele alınacak. Ancak yetkililer, çözümün daha uzun sürebileceğini söylüyor.

Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti
Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti
Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

Avrupa Birliği, Macaristan, Brüksel, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti - Son Dakika Dünya

BBC

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