Son Dakika Haberleri: Macaristan ve Slovakya arasında "yuhalama" krizi
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Macaristan ve Slovakya arasında "yuhalama" krizi

25 dakika önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ile Slovakya milli takımları arasında oynanan maçtaki olaylar nedeniyle Macaristan'ın Bratislava Büyükelçisinin Slovakya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki gösterdi.

Macaristan ve Slovakya arasında

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ile Slovakya milli takımları arasında oynanan maçtaki olaylar nedeniyle Macaristan'ın Bratislava Büyükelçisinin Slovakya Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki gösterdi.

Szijjarto, Macaristan kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de Budapeşte'de iki ülke milli takımları arasında oynanan maçı Slovakya Ulusal Meclis Başkanı Andrej Danko ile birlikte izlediğini ve Danko'nun maç sonrası iki ülke arasındaki iş birliğini övdüğünü söyledi.

Orta Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi için Slovakya Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının da siyasi liderleri gibi çalışması gerektiğini savunan Szijjarto, "Slovakya diplomasinin tepkisi abartılı ve aşırı duygusal." dedi.

Sportmenlik ve rakibe saygının kendisi için önemli olduğunu da kaydeden Szijjarto, "Eğer ben her bir spor müsabakası sonrası Slovak taraftarların Macarlara, Macar sporculara ve Macar ulusuna saygısızlık yapmasından dolayı Slovakya'nın Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak olsam o zaman Slovak Büyükelçi sürekli Dışişleri Bakanlığında olurdu." diye konuştu.

Slovakya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Eleme maçları kapsamında pazartesi günü Budapeşte'de Macaristan ile Slovakya arasında oynanan maçta, Macar taraftarların Slovakya karşıtı slogan atması ve yuhalaması dolayısıyla Macaristan'ın Bratislava Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtmişti.

Macaristan, Slovakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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