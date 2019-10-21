"Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"
1 saat önce
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
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