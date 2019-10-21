Son Dakika Haberleri: "Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"
Son Dakika Güncel 'Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var'

"Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"

1 saat önce

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var

Macaristan, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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