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Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi

11 dakika önce

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine Macaristan'ın Brüksel Büyükelçisi Oliver Varhelyi'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi, System.String[]

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeliğine Macaristan'ın Brüksel Büyükelçisi Oliver Varhelyi'yi aday gösterdiğini açıkladı.

Başbakan Orban yaptığı açıklamada, Macaristan'ın AB Komisyonu üyeliğine aday gösterdiği Laszlo Trocsanyi'nin Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşler Komitesi (JURİ) tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

AP seçimlerinde Laszlo Trocsanyi'nin halk tarafından yüksek bir oyla seçildiğini ve buna rağmen JURİ tarafından reddedildiğini belirten Orban, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in kendisinden yeni bir aday belirlemesini talep ettiğini söyledi.

Ursula von der Leyen'in isteğini kabul ettiğini belirten Orban, "Macaristan, AB Komisyonu üyeliğine Brüksel Büyükelçisi Oliver Varhelyi'yi aday gösteriyor." dedi.

AB Komisyonu'nun Türkiye'yi de ilgilendiren genişlemeden sorumlu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın üyeliği JURİ tarafından dün "çıkar çatışması" nedeniyle reddedilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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