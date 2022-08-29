M2 işlemcili MacBook Air inceleme! - Son Dakika
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M2 işlemcili MacBook Air inceleme!

29.08.2022 20:41
M2 işlemcili MacBook Air inceleme!

MacBook Air, M2 yongası ile her zamankinden daha fazla performanslı. M2 işlemcili MacBook Air 2022 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Apple'ın WWDC22 etkinliği kapsamında MacBook Air ve MacBook Pro 2022 duyuruldu. İki yıl sonra ilk defa görücüye çıkan MacBook Air, M2 yongası ile her zamankinden daha fazla performanslı. M2 işlemcili MacBook Air 2022 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

M2 MacBook Air inceleme!

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MacBook Air 2022 özellikleri neler?

2021 model MacBook Pro 14 inç ve MacBook Pro 16 inç'e benzeyen yeni Air, daha ince çerçeveler ile çentikli bir ekrana yer veriyor.

MacBook Air 2022 ekranı ise Liquid Retina olarak geliyor. Bu, daha önceki modellere kıyasla gözle görülür bir parlaklık ve renklerde artış sağlıyor. 13,6 inçlik bir ekran boyutuna yer veriyor. 500 nit ve öncekinden yüzde 25 daha parlak olan ekran, 1 milyar renk sunuyor.

M2 işlemcili MacBook Air inceleme!

Donanım tarafında ise MacBook Air kullanıcıları tatmin ediyor. MacBook Air ve MacBook Pro 2022'ye M2 yongası güç veriyor. Yeni MacBook Air ve Pro, M2 çipine sahip olan ilk Mac cihazı oldu. Yeni yonga, dört verimlilik ve dört yüksek performanslı çekirdek olmak üzere 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Yeni çip; M1 Pro ve M1 Max'ten daha az, M1'den ise yüzde 18 daha güçlü.

Apple, daha önce MacBook Pro modelleri için duyurduğu MagSafe şarj konnektörünü yeni MacBook Air ile de sundu. 30 dakikada %50 şarj olan 67 watt'lık adaptör ile hızlı şarj desteği yer alıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji M2 işlemcili MacBook Air inceleme! - Son Dakika

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