Son Dakika Haberleri: Macbook Pro Katili: Huawei Matebook X Pro

Macbook Pro Katili: Huawei Matebook X Pro

49 dakika önce

Barselona'da düzenlenen MWC fuarında tanıtılan ürünlerden biri olan Huawei MateBook X Pro, sunduğu özelliklerle üst düzey kullanıcılara hitap ettiğini gösteriyor.

Barselona'da düzenlenen MWC fuarında tanıtılan ürünlerden biri olan Huawei MateBook X Pro, sunduğu özelliklerle üst düzey kullanıcılara hitap ettiğini gösteriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:09 Kaynak: Youtube

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