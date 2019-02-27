Macbook Pro Katili: Huawei Matebook X Pro
49 dakika önce
Barselona'da düzenlenen MWC fuarında tanıtılan ürünlerden biri olan Huawei MateBook X Pro, sunduğu özelliklerle üst düzey kullanıcılara hitap ettiğini gösteriyor.
Barselona
'da düzenlenen MWC fuarında tanıtılan ürünlerden biri olan Huawei
MateBook X Pro, sunduğu özelliklerle üst düzey kullanıcılara hitap ettiğini gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:09 Kaynak: Youtube
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