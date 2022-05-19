Macbook Pro stokları için farklı bir çözüm gündemde! - Son Dakika
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Macbook Pro stokları için farklı bir çözüm gündemde!

19.05.2022 14:36
Macbook Pro stokları için farklı bir çözüm gündemde!

Şanghay'daki tam kapanma nedeniyle Macbook Pro stokları konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İşte stok sorununu çözmek için yapılan ilginç plan!

Koronavirüs salgını Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin ana gündem konusunu olmaktan çıkmış olsa da, virüsün çıkış kaynağı Çin'de işler tersine dönmüş durumda. Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri olmanın yanı sıra liman kenti olması nedeniyle bir üretim üssü haline gelen Şanghay'da tam kapanmaya gidilmesi nedeniyle fabrikalar üretime ara verdi: Macbook Pro teslimat süreleri de oldukça arttı.

Macbook Pro üretimi için fabrikanın taşınması düşünülüyor

Şu anda bir Macbook satın almak istediğinizde ve donanımını özelleştirdiğinizde 8 – 9 haftalara ulaşan teslimat süreleri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Apple'ın tedarikçilerinden Quanta Computer, Şanghay fabrikasındaki üretim kısıtlamaları nedeniyle MacBook Pro üretimini Çin'in Chongqing kentindeki fabrikasına taşımanın fizibilitesini yapıyor.

Macbook Pro stokları için farklı bir çözüm gündemde!

Fabrikanın taşınması Macbook Pro stoklarını kademeli bir şekilde artıracağı için Apple tarafında bir rahatlamaya neden olur. Ancak personel ve lojistik sorunlarının bu süreci engelleme ihtimali var.

Çin'deki Apple çalışanları ayaklandı! Üretim durdu

Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçen ay Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Quanta'nın, MacBook Pro modellerinin tek tedarikçisi olduğunu söyledi. Apple, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamaların ve çip krizinin devam etmesinin, müşteri taleplerini karşılamada zorluk yaşattığını dile getirmişti.

Kısıtlamaların şirketin Haziran çeyreği geliri üzerinde 4 milyar – 8 milyar dolar arasında bir etkiye sahip olması bekleniyor.

– Sizce Macbook Pro stokları kısa süre içerisinde normale döner mi?

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MAHALLELİ, 7 YILDA 350 KAZANIN YAŞANDIĞI KAVŞAK İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYOR MAHALLELİ, 7 YILDA 350 KAZANIN YAŞANDIĞI KAVŞAK İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYOR
Kaynak: Shiftdelete

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