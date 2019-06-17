Son Dakika Haberleri: MacBook'un Trackpad Hareketleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Son Dakika Teknoloji Haber

MacBook'un Trackpad Hareketleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

1 saat önce

MacBook'un trackpad hareketleri hakkında bilmeniz gereken her şey MacBook'un Trackpad Hareketleri.MacBook'un trackpad'i harika bir şey.

MacBook'un Trackpad Hareketleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey, System.String[]
MacBook'un trackpad hareketleri hakkında bilmeniz gereken her şey


MacBook'un Trackpad Hareketleri.

MacBook'un trackpad'i harika bir şey. Parmaklarınızla aslında bir çok şeyi kolaylıkla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi hareketlerinizin hangi işlemi tetiklediğini biliyorsanız, bir çok şeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Elbette hepsini hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak bilmeniz gereken en önemlileri ise şunlar.

MacBook trackpad hareketleri

Right-Click: İki Parmağınızla dokunun.
Scroll: İki parmağınızı aşağı yukarı kaydırın.
Zoom in/out: Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için iki parmağınızla içe doğru veya dışa doğru iki parmağınızı sıkın veya açın.
Swipe between pages: Sayfalar arasında geçiş yapmak için iki parmağınızla sola veya sağa kaydırın.
Swipe between apps: Tam ekran uygulamalar ve masaüstü arasında geçiş yapmak için üç veya dört parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
Open Launchpad: Üç parmağınızı ve baş parmağınızı sıkıştırın.
Show desktop: Üç parmak ve baş parmağınızı açın.
Show all the apps you're using:  Dört parmakla aşağı kaydırın.
Show mission control: Dört parmakla yukarı kaydırın.
Rotate an object: Döndürmek için bir parmağınızı ve parmağınızı bir nesnenin (fotoğraf gibi) etrafına getirin.
Smart zoom: Bir web sayfasındaki veya bir PDF dosyasındaki belirli bir bölümü otomatik olarak yakınlaştırmak için iki kez dokunun.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayını sosyal medyayı salladı! Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 04:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MacBook'un Trackpad Hareketleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]