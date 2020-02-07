Maccabi FOX: 77-78 - Son Dakika
Son Dakika Spor Maccabi FOX: 77-78 - Son Dakika Spor

Maccabi FOX: 77-78

6 saat önce

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, de Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, DatomeMACCABI FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter...

Maccabi FOX: 77-78, System.String[]

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, de Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, Datome

MACCABI FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter 13, Wilbekin, Reynolds 2, Jake Cohen 2, Avdija 13, Dorsey 8, Stoudemire 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

5 FAUL: 39.16 Vesely (Fenerbahçe Beko) - 39.56 Avdija (Maccabi FOX)

THY EuroLeague'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte 13'üncü yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 16'ncı kez parkeden galibiyetle ayrıldı.


Malcolm Thomas, Slovenya, İspanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Barcelona, Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek Kral Kupası'ndan elendi
Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 05:51:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maccabi FOX: 77-78 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]