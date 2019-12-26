Maccabi FOX: 99-79 - Son Dakika
Son Dakika Spor Maccabi FOX: 99-79 - Son Dakika Spor

Maccabi FOX: 99-79

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş BalbayMACCABI FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy...

Maccabi FOX: 99-79, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay

MACCABI FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Caloiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

İLK YARI: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-58

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta maçında Anadolu Efes, kendi sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 99-79 mağlup ederek bu sezonki 13'üncü galibiyetini elde etti.

Rakibine 20 sayılık farkla mağlup olan Maccabi FOX ise 5'inci mağlubiyetini aldı.


Anadolu Efes, Finlandiya, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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