Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı.

Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı, System.String[]

İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce 2012-2017 yıllarında Rusya'nın CSKA Moskova takımında oynayan Jackson, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Jackson, Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets ile Çin'in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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