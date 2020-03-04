Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak, System.String[]

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Anadolu Efes, Koronavirüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri Lideri Muhammed bin Zayed koronavirüse yakalandı İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 02:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]