Maccabi - Sivasspor maçını Andris Treimanis yönetecek
08.12.2020 14:40
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Sivasspor, perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Bloomfield Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Martins Svipsts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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