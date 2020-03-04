Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçına saatler kala koronavirüs şoku! - Son Dakika
Son Dakika Spor Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçına saatler kala koronavirüs şoku! - Son Dakika Spor

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçına saatler kala koronavirüs şoku!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçına saatler kala koronavirüs şoku!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes, İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.


Maçın başlamasına saatler kala İsrail'den flaş bir haber geldi. Sport5'in haberine göre İsrail'de koronavirüs tehdidi nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.


İsrail basını, konuyla ilgili "Henüz kesin bir açıklama gelmedi ancak aldığımız bilgilere göre bu maç seyircisiz oynanacak." açıklamasında bulundu.


"5 BİN KİŞİDEN FAZLASI RİSK..."


İsrail Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmuştu.


10.383 kapasiteli Menora Mivtachim Arena'da Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için tüm biletler tükenmişti.

Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:13 
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