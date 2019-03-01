Son Dakika Haberleri: Macera Dolu Amerika! Facebook Ofis Turu, Yeni Galaxy Lansmanı

Macera Dolu Amerika! Facebook Ofis Turu, Yeni Galaxy Lansmanı

1 saat önce

Samsung'la birlikte yeni Galaxy'nin ve katlanabilir telefonlarının lansmanını izlemek üzere ABD'ye gittik. Ayrıca San Francisco'da Facebook ve Instagram ofislerini de ziyaret ettik.

Samsung'la birlikte yeni Galaxy'nin ve katlanabilir telefonlarının lansmanını izlemek üzere ABD'ye gittik. Ayrıca San Francisco'da Facebook ve Instagram ofislerini de ziyaret ettik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:08 Kaynak: Youtube

Samsung, San Francisco, Facebook, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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