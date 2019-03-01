Macera Dolu Amerika! Facebook Ofis Turu, Yeni Galaxy Lansmanı
1 saat önce
Samsung'la birlikte yeni Galaxy'nin ve katlanabilir telefonlarının lansmanını izlemek üzere ABD'ye gittik. Ayrıca San Francisco'da Facebook ve Instagram ofislerini de ziyaret ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:08 Kaynak: Youtube
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