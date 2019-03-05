Macera Park Öğrencileri Şampiyonada Madalya Kazandı
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park öğrencileri katıldıkları şampiyonada başarılı sonuçlara imza attı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Macera Park öğrencileri katıldıkları şampiyonada başarılı sonuçlara imza attı. Sakarya Spor Tırmanış İl Şampiyonasına katılan öğrencilerden Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Enes Kadir Deribaş birinci, Yıldızlar kategorisinde yarışan Ömer Kerem Sağır ise üçüncü oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Park öğrencileri yeni bir yarışmaya daha katıldı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu
Sakarya İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği ve 88 sporcunun katıldığı Sakarya Spor Tırmanış İl Şampiyonası yarışmasına Macera Park'tan 5 öğrenci katıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda düzenlenen yarışmada, Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Enes Kadir Deribaş birinci, Yıldızlar kategorisinde yarışan Ömer Kerem Sağır ise üçüncü oldu.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmada dereceye girerek başarılı sonuçlar aldı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:10 Kaynak: İHA
Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu
Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı
Doğu Anadolu Buz Kesti! Ardahan'da Termometreler Eksi 20'yi Gösterdi
Bahçelievler'de Hırsızlık Dehşetiyle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı