Macera Park'ta heyecan dolu gün
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Macera Park'ın son olarak misafirleri Taşkısığı Ortaokulu ve Sakarya Üniversitesi Koleji öğrencileri oldu. İç ve dış alan eğitimlerine katılan öğrenciler heyecan dolu bir günü geride bıraktı. Yaşayarak öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan ve yeteneklerini geliştiren öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı. - SAKARYA
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