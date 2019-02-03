Son Dakika Haberleri: Macera Park'ta Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

Macera Park'ta Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta yeni dönem kayıtları 4 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Macera Park'ta Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta yeni dönem kayıtları 4 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta bahar dönemi kurs kayıtları başlıyor. 7-14 yaş aralığındaki minik öğrenciler, drama, akıl oyunları, tasarım, becerikli eller, tırmanış, okçuluk, doğanın ritmi, tezhip ve model uçak yapımı gibi 9 farklı branşta başvuruda bulunabilecek. Macera Park'a kayıtlar 4-15 Şubat tarihleri arasında www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak. Dersler 16 Şubat Cumartesi günü başlayacak. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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