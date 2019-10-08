Macera Parkı'ndaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Sukaypark ve Kaykay Parkı gibi spor ve eğlencenin bir arada yer aldığı tesisleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha ilçeye kazandırıyor. Hamitler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların eğlenebileceği ve açık hava sporlarını yapabilecekleri bir tesis kazandıracaklarını söyledi. Dündar, "Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz Macera Parkı, ziplin, kızak sistemi ve macera parkı olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan 'merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alıyor. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak" dedi.

"Hamitler Modern Bir Tesise Kavuşacak"

Proje kapsamında bölgenin ağaçlarla yeşillendirileceğini belirten Başkan Dündar, "Hamitler, bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana uyguladığımız imar planları ile Osmangazi'nin gelişim bölgesi oldu. Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri haline geldi. Bu bölgemizde kurduğumuz Macera Park'ta vatandaşlarımız aileleri ile güzel vakit geçirebilecek. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Burasının inşaatı tamamlandığında Hamitler, modern bir tesise kavuşacak. Tesisimizin ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.