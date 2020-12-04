Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor

04.12.2020 15:39
Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisi ile Gündüzbey Sosyal Tesis Projelerinde yapım işi hız kesmeden devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisi ile Gündüzbey Sosyal Tesis Projelerinde yapım işi hız kesmeden devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisi ile Gündüzbey Sosyal Tesis Projelerinde yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerini 37 dönümlük alanda hizmete sunacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgenin kalkınması, değer kazanması ve daha da cazip hale gelmesi için bölgeyi geliştirip, turizm merkezi haline dönüştürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle her yönden çok kıymetli bir bölgemiz olan Çırmıhtı'nın var olan güçlü potansiyelini doğru ve kalıcı yatırımlarla turizme kazandırmak adına çok ciddi yatırımlar ve projeler uyguluyoruz. Uzun yıllar bölge halkına düğün salonu ve restoran olarak hizmet veren, daha sonra atıl duruma geçen Şahintepesini yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstereceği bir yapıya kavuşturacağız. Burası yaklaşık 37 dönümü kapsayan, özellikle yaz aylarında havadar olmasından dolayı çok fazla tercih edilmektedir. Bizlerde böylesine kıymetli bir bölgeyi hem hemşerilerimizin hem de bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin keyifle zaman geçirebilecekleri, bölgeye kazandırdığımız müzelerimizi gezebilecekleri, spor yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlarla bir hüviyete kavuşturmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Burası Malatya'nın Yeşilyurt kültürünün yaşatılacağı Yeşilyurt'a özgü ürünlerin yer alacağı ve yöreye özgü yemeklerin sunulacağı hemşerilerimizin aileleriyle vakit geçirebileceği özel bir proje olacak. Bu proje ile bölgemiz değer kazanacak ve çok daha güzel projelere de örnek olacaktır. Bölgemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunacak olan bu projemizi geleneksel mimari yapıya göre yeniden restore ettiğimiz tarihi konaklarımız, yöresel ürünlerimizin tanıtım faaliyetleri, sokak sağlıklaştırılmaları ve meydan düzenlemeleriyle bir bütün halinde görmekteyiz. Kadim Çırmıhtı'nın tarihi ve turistik mekanlarının, doğal güzelliklerinin, dalbastı kirazının ve yöresel yemeklerinin bu tür projelerle hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız " şeklinde konuştu.

"Gündüzbey sosyal tesisi inşaatı yükseliyor"

Değişen, gelişen ve büyüyen Yeşilyurt'un marka değerine önemli kazanımlar sağlayacak Gündüzbey Sosyal tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'un tamamında gelişim ve dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir bölümünü hayata geçirdiğimiz seçim vaatlerimizi ve daha bir çok projeyi gerçekleştirmek için özveri ve büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuz bir bütün halinde büyüyüp gelişerek geleceğe daha umutla bakmaya başladı. Belediye Başkan Yardımcılarımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle, Muhtarlarımızla ve bize güvenip böylesine değerli bir göreve getiren hemşerilerimizin dua ve destekleriyle birlikte çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. Bölgemize değer katacak, güzelleştirecek ve geliştirecek yatırımlarımızı teker teker hayata geçiriyoruz. Tava ve fırın yemekleri, kahvaltılıkları ve doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey bölgemizin var olan güçlü potansiyelini özel yatırımla ön plana çıkartıp, gastronomi dünyasında daha güçlü bir şekilde yerini almasını hedefliyoruz. Gündüzbey'i ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistleri modern, nezih ve kaliteli bir tesiste misafir ederek, tava ve fırın yemeklerinden en güzel şekilde istifade etmelerini sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu eşsiz bölgemizin tarihsel ve kültürel mirasının korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Gastronomi dünyasına bu bölgemizin tadına doyulmaz yemeklerini kazandırmak adına bu tür yatırım alanlarının çok ciddi katkılarını göreceğiz. Sosyal Tesisimizin İnşaat işlerini gerekli özeni gösterip tamamladıktan sonra açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Bilindiği üzere buradaki trafik yükünü hafifletmek için seçimlerde sözünü verdiğimiz 'Otopark' projemizi tamamlayarak halkımızın hizmete sunmuştuk. Yeşilyurt'umuza yeni bir cazibe alanı daha kazandıracak olmanın şimdiden heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine değerli ve özel yatırımımız şimdiden Yeşilyurt'umuza, Gündüzbey'imize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor
Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor

Mehmet Çınar, Gündüzbey, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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