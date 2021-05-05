Macera severler için geri sayım başladı - Son Dakika

Macera severler için geri sayım başladı

05.05.2021 11:21
Macera severler için geri sayım başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, şehre yepyeni bir soluk, yepyeni bir heyecan getirecek vizyon projelerinden birini daha tamamlamayıp Bursa'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi, şehre yepyeni bir soluk, yepyeni bir heyecan getirecek vizyon projelerinden birini daha tamamlamayıp Bursa'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

İçerisinde eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, zip coaster, zipline ve tırmanma duvarı gibi pek çok farklı aktivitenin yer alacağı Hamitler Macera Parkı, ailesiyle birlikte vakit geçirip şehrin stresinden kurtulmak isteyenlerin, macera severlerin, adrenalin tutkunlarının Bursa'daki buluşma noktası olacak.

50 bin metrekarelik alan

Osmangazi'nin modern ve planlı şehircilik adına en güzel örneklerinden birinin yükseldiği Hamitler gelişim bölgesinde inşa edilen 'Hamitler Macera Parkı', adrenalin tutkunları ve macera severlerle buluşmak için gün sayıyor. Yapımına 2019 yılında başlanan ve geçtiğimiz yıl tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemi sürecine rağmen, inşaat çalışmaları kesintisiz şekilde devam eden Hamitler Macera Parkı, toplam 50 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

Çevre düzenlemesi yapılıyor

Bu güne kadar gerçekleştirdikleri yatımlarla pek çok yerel yönetime ilham kaynağı olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'ya kazandırmaya hazırlandığımız Hamitler Macera Parkı, Osmangazi için planladığımız vizyon projelerden bir tanesi. Göreve geldiğimiz ilk güden itibaren, 'Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' prensibini kendimize ilke edindik ve bu düsturla çalıştık. Çok şükür, bu gün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaat aşamalarının büyük bölümü tamamlanan Hamitler Macera Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlayıp tesisi macera severlerle buluşturacağız" dedi.

"Osmangazi yapıyor, Bursa kazanıyor"

Son 12 yılda yaptıkları yatırımlar ile şehre yepyeni bir kimlik kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eğitim, sağlık, spor, ulaşım, çevre ve sosyal sorumluluk projelerimizin her biri, kendi alanında Türkiye'nin örnek projeleri oldu. Gerçekleştirdiğimiz 1 milyon fidan projemizle Bursa'nın griye dönen yüzünü yeniden yeşile çevirmek için seferberlik başlatmış olduk. Bilgi evleri ile çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu gün Türkiye'nin proje okullarından biri oldu. Osmangazi Atletizm Salonu, 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük kapalı atletizm salonu. 42 metrelik kubbe çap ile dünyanın en büyük panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 2 yıl içerisinde 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile Bursa turizmine çok ciddi katkı sağladı. Yapımı devam eden Bakım Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) ile Osmangazi Meydanı da, Bursa'ya kazandıracağımız dev eserlerden ikisi. Osmangazi Yapıyor, Bursa Kazanıyor" dedi.

"Spor ve eğlencenin yeni adresi"

Hamitler Macera Parkı'nın, insanların şehrin stresinden kurtulup nefes alabilecekleri, enerjilerini tazeleyip macera ve adrenalin coşkusunu yaşayabilecekleri yepyeni bir yer olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Parkımız 3 farklı bölümden oluşuyor. Adrenalin tutkunları için düzenlediğimiz bölümde zipline, zip coaster, pump track bisiklet parkuru, 19 etaplı ip parkuru, tırmanma duvarı, serbest düşüş platformu gibi ekstrem sporlardan oluşan birimler yer alıyor. Bunun dışında, yürüyüş parkuru, spor alanları, fitness alanı, eğitici doğal çocuk oyun alanları, evcil hayvan parkı, kır kahvesi, mescid, piknik alanı ve otopark yer alacak. Parkta ayrıca, spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir arada olacağı Hamitler Macera Parkı, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasını ardından hizmete girecek" diye konuştu. - BURSA

Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı
Macera severler için geri sayım başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Macera severler için geri sayım başladı - Son Dakika


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