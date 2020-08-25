Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor - Son Dakika

- Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor

ERZURUM - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, dünyanın tek kayak pisti üzerinden geçen "zipline", hattına sahip oldu. Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor.

Bunun yanı sıra yaz etkinlikleriyle de turizme can veren Palandöken, dev salıncak, insan sapanı ve çim kayağıyla da adrenalin tutkunlarının yeni merkezi haline geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle kış turizminin gözde mekanlarından olan Palandöken, Kayak Merkezi'nde yapılan yeniliklerle 12 ay aralıksız hizmet verecek.

1890 rakımla Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Erzurum, 3200 rakımlı zirvesiyle, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yaz aktiviteleriyle de turizme can veriyor.

Palandöken'de bu yıl hizmete giren "Zipline" kayak pisti üzerinden geçen dünyadaki tek "Zipline" özelliğiyle de merkeze gelen eğlence severlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca Zipline binmek isteyen vatandaşlar emniyet kemerlerine bağlandıktan sonra "zipline" makarası ve teknik ekipmanla farklı noktalardan hatta bağlanarak 70 metre yükseklikte, Palandöken manzarasının keyfini yaşıyor.

Öte yandan tatil için Palandökeni tercih eden yerli ve yabancı turistler, "zipline"nin yanı sıra dev salıncak, insan sapanı ve çim kayağı yaparak eğlence dolu anlar yaşayabiliyor.

"Palandökeni daha güzel hale getirmek için birçok çalışma yapıyoruz"

Yazın ve kışın birçok aktivite düzenlediklerini belirten Arama Kurtarma ve Pist Sorumlusu İsmail Çolak, "Yaz etkinlikleri olarak, dev salıncak, insan sapanı, zipline Go-kart ve çim kayağı aktivitelerimiz var. Kış etkinlikleri olarak ise, "Snowboard, kayak ve buz tırmanışları gibi etkinliklerimiz oluyor. Palandökeni daha güzel hale getirmek için birçok çalışma yapıyoruz" dedi.

"Kış aylarında günlük 20 bin ile 30 bin civarında aktif kullanıcımız oluyor"

Yeni yaz sistemlerine beklendiğinden çok talep geldiğini de kaydeden Çolak, "Yerli halkın ve dışarıdan gelen vatandaşların tepkisi çok iyi oluyor. Yaz etkinleri için kurduğumuz sistemler bizim beklediğimizin çok üzerinde talep görüyor. Kayak merkezinin tam ortasından geçen dünyadaki tek zipline hattı burada. Kışında pistlerimiz sürekli aktif. Ayrıca kış aylarında günlük 20 bin ile 30 bin civarında aktif kullanıcımız oluyor" açıklamalarında bulundu.

Palandöken'de "Zipline" dev salıncak ve insan sapanı kış aylarında da eğlence severlere açık olacak.