Macera tutkunları Bursa'da buluşuyor - Son Dakika

14 EYLÜL 2021
BASIN BÜLTENİ
Macera tutkunları Bursa'da buluşuyor
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin turizm potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlediği "Off Road Festivali ve kamp etkinliği", 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında gerçekleştirilecek.
Bursa'nın gelişen yönünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, off road ve kamp tutkunlarını Bursa'da buluşturacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Diriliş Off Road Spor Kulübü işbirliğiyle hazırlanan "Off Road Festivali ve kamp etkinliği", 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında yapılacak. Türkiye genelinden yaklaşık 40 kulübün ve 150 aracın katılacağı etkinlikte, çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda 4x4 araçlarla macera tutkunları engelleri aşmak için mücadele verecek. Nefes keseci ve adrenalin dolu anların yaşanacağı festivale, tüm halkımız davetlidir.
PROGRAM AKIŞI: 1. GÜN (18 Eylül Cumartesi 2021)
08: 00 Etkinlik başlangıcı
09: 00 Misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması
09: 30 Diroff görevlilerinin toplanması, kadın pilotlara çağrı
10: 00 Show pilot ve copilotlarına brifing, kadın pilotların seremonisi
10: 30 Müzik ve eğlence zamanı, çocuk etkinliklerin başlangıcı
11: 00 Çocuklara tişört boyama etkinliği
11: 30 Enduro show - Antrenman turları
12: 00 Extreme ve Hard Extreme Showların pilot ve copilot ibraname alınması
12: 30 Extreme Show ve Hard Extreme Show Start
18: 00 Extreme Show Bitimi
23: 00 İstirahat
2. GÜN (19 Eylül Pazar 2021)
08: 00 Etkinlik başlangıcı
09: 00 Misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması
09: 30 Diroff görevlilerinin toplanması - Brifing
10: 00 Müzik ve eğlence zamanı, çocuk etkinliklerinin başlangıcı
11: 00 Çocukların tişörtlerinin sergisi - İbraname alınması
11: 30 4x4 Araç Show start
17: 30 4x4 Show bitiş
18: 00 Ödül ve plaket töreni - selamlama
19: 00 Misafirlerin uğurlanması ve kapanış
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kaynak: Habermetre
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