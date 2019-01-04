Macera Tutkunları İstanbul'da Buluşuyor

Rafting, yamaç paraşütü, balon, dalış, kayak ve safari başta olmak üzere farklı şehirlerde maceraseverler için birçok alternatif barındıran ülkemizde 3 bini aşkın koruma altında alan ile 527 adet doğa turizmi alanı belirlendi.Potansiyelimizin çok yüksek olduğunu belirten Tureks Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, " TURSAB'ın son açıkladığı verilere göre macera olsun diye 400 milyar dolara yakın para harcanıyor. Türkiye olarak gelişmekte olan turizm türünde payımızı arttırmalıyız.14 – 17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye'de bir ilk olan'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey'ile sektörün gelişimi için yeni açılımlar sağlanacak" dedi.

Tatil, turizm deyince akla ilk gelen deniz, kum, güneş algısının yanı sıra son zamanlarda popülerliği iyice yükselen macera turizmine ve doğa sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Her yıl yüzde 20 -30 oranında büyüme gösteren sektörün nabzı 4 gün boyunca İstanbul'da atacak. Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenecek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' sektör profesyonellerini ve tüketicileri tek çatı altında buluştururken Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerini bir araya getirerek uluslararası platform oluşturuyor.

İstihdama Katkı Sağlıyor

Son verilere göre seyahat edenlerin yüzde 15'i macera sporlarını, yüzde 15'i ise alışılmadık macera sporlarını tercih ediyor. Turizm endüstrisinde hızla gelişen sektörlerinin başında gelen macera turizmi önemli bir ekonomik katkıda sağlıyor. Bu turizm türünde Dünya'nın en özellikli ülkeleri arasında olduğumuzu vurgulayan Tureks Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, " Ülke olarak değerlendirmemiz gereken önemli bir potansiyel var. Bu bize istihdam anlamında da avantaj sağlar. Düzenlenecek etkinlik ile macera turizmine ve sporlarına hizmet eden tesisler, işletmeler, ürün ve hizmet satanları, kulüpler, seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri ve tüm ilgililer bir araya gelerek önemli ticari faaliyetlere imza atılacak" ifadelerini kullandı.