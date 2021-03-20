Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin depoladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı, rafting yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 kilometrelik parkurda rafting yapan macera tutkunları, doğayla içe içe olmanın tadını çıkıyor.

Rafting il temsilcisi Birol Tepe, vatandaşların hafta sonunu fırsat bilerek Melen Çayı'na geldiğini söyledi.

Salgın kuralları çerçevesinde maceraseverleri ağırladıklarını anlatan Tepe, "Geçen hafta sezonu açtık bir tedirginlik vardı ama bu hafta taleplere karşılık vermekte zorlandık. Çünkü pazar günü kapalıyız ve sosyal mesafe nedeniyle botlarımıza az sayıda sporsever alıyoruz. Suyun debisi dağlardaki karların erimesiyle arttı. Keyif veren turlar düzenliyoruz." diye konuştu.