Macera tutkusuna "sosyal mesafe" ayarı - Son Dakika

Macera tutkusuna "sosyal mesafe" ayarı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alan kanyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alındı.

Girişte ateşleri ölçülen, el dezenfektanı sunulan ziyaretçiler, profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapıyor.

Zipline, kano ve bot turuna katılanlar, yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Kullanım öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilen dalgıç kıyafetlerini ya da yeleklerini giyen ziyaretçiler, yaklaşık 600 metrelik üç ayrı halatla kanyondan geçerek bölgenin manzarasını izliyor.

Maviyle yeşilin tonlarının buluştuğu doğal göletlerde yüzerek serinleyen yerli ve yabancı turistler, 200 ve 250 metrelik iki parkurda zipline yapıyor.

Derenin içinde ve kenarında Kovid-19 nedeniyle kurulan izolasyon çardaklarında dinlenen, yemek yiyip, çayını, kahvesini içen ziyaretçiler, kendini metrelerce yükseklikten kanyonun serin sularına bırakıyor.

" Türkiye'nin en büyük zipline parkurunu açacağız"

Göynük Kanyonu işletme sorumlusu Ümit Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde ziyaretçilerin sağlığını her şeyden önemli gördüklerini söyledi.

Personelin maske, koruyucu siperlik ve eldiven kullandığını vurgulayan Şahin, özel localar yaptıklarını, sosyal mesafe alanları oluşturduklarını dile getirdi.

Şahin, her yaş grubundan misafirlerin kanyona ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Ziplineye yatırım yaptık, iki yıldır çalışmalar sürüyordu. Kovid-19 nedeniyle Avrupa ve Amerika'dan malzemelerin ihracatında biraz gecikme oldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun zipline parkurunu, 100 metre yüksekliğinde, kesintisiz 1 kilometrelik hattı burada açıyoruz. Manzara eşliğinde, kanyonun arasında, suların içinden geçerek güzel bir kayma alanı sağlıyoruz. Burası 80 milyon yılda oluşmuş muhteşem bir yapı. Dünyanın dört bir tarafından burayı görmek için geliyorlar."


Tedbir sayesinde gönül rahatlığıyla tatillerini yapıyorlar

İşletmenin satış pazarlama sorumlusu Asude Demirci de pandemiyi sağlıklı atlatmak istediklerini vurguladı.

Yeni normal dönemde özellikle doğada tatilin tercih edildiğini anlatan Demirci, bu yüzden kanyodaki aktivitelere ilgi gösterildiğini dile getirdi.


Rehber Mert Er Hassoy, kanyonu gezen turistleri bölgenin güzelliğinin cezbettiğini, ziyaretçilerin sağlığı için tüm tedbirlere uyduklarını söyledi.

İstanbul'dan tatil için gelen Burcu Bekiş, Kovid-19 sürecinde tatili çok özlediğini, ailece doğayla iç içe olmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Tedbirlerden memnun kaldıklarını aktaran Bekiş, "Hem macera yaşıyorum hem de sağlığımı koruyorum. Tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla ailece tatilimizi yapıyoruz." dedi.

Antalya, Zipline, Göynük, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macera tutkusuna 'sosyal mesafe' ayarı - Son Dakika
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