Son Dakika Haberleri: Maceracı"Nın Dava Dosyası İstanbul'a Gönderildi

Maceracı"Nın Dava Dosyası İstanbul'a Gönderildi

9 dakika önce

Erzincan'da FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkındaki dava dosyasının İstanbul'a gönderilmesine karar verildi.

Maceracı
Erzincan'da FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkındaki dava dosyasının İstanbul'a gönderilmesine karar verildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, savunmaların alınmamış ve kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Tahliye talebini reddeden mahkeme, yargılama yetkisinin suç yoğunluğu ve sanığın ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle, dava dosyasının CMK'nin 12. maddesi gereğince "yetkisizlik" kararıyla İstanbul Adliyesine gönderilmesine hükmetti.


FETÖ sanığı "Maceracı"ya 15 yıla kadar hapis cezası istemi


İddianamede, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Yeni'nin organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:20 Kaynak: AA

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