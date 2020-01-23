Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri - Son Dakika

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri
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Filmin fragmanı "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"İSTANBUL - Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:01 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"
İSTANBUL - Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.
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