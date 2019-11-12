Maceracılar yamaç paraşütü için Kırantepe'deydi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı öğrencileri Serdivan Kırantepe'deki yamaç paraşütü eğitim alanını ziyaret etti.



Macera Parkı'nın model uçak tasarımı öğrencilerinin yer aldığı ziyarette ilk olarak Fenomen Hava Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ziyaret edildi. Öğrencilere uzman eğitimciler tarafından yamaç paraşütü kullanımı hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra Serdivan Kırantepe'deki eğitim alanını ziyaret ederek profesyonel paraşütçülerin uçuşlarını yakından takip ettiler. - SAKARYA