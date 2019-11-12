Son Dakika Haberleri: Maceracılar yamaç paraşütü için Kırantepe'deydi
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Maceracılar yamaç paraşütü için Kırantepe'deydi

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı öğrencileri Serdivan Kırantepe'deki yamaç paraşütü eğitim alanını ziyaret etti.

Maceracılar yamaç paraşütü için Kırantepe'deydi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı öğrencileri Serdivan Kırantepe'deki yamaç paraşütü eğitim alanını ziyaret etti.


Macera Parkı'nın model uçak tasarımı öğrencilerinin yer aldığı ziyarette ilk olarak Fenomen Hava Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ziyaret edildi. Öğrencilere uzman eğitimciler tarafından yamaç paraşütü kullanımı hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra Serdivan Kırantepe'deki eğitim alanını ziyaret ederek profesyonel paraşütçülerin uçuşlarını yakından takip ettiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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