Machu Picchu Antik Kenti'ni tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu Antik Kenti'ni tehdit eden yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı.

Guardian'ın haberine göre, Perulu yetkililer, 28 Haziran'da Machu Picchu Antik Kenti yakınında çıkan yangının yaklaşık 50 futbol sahasına eş değer alanı kül ettiğini açıkladı.

Peru Kültür Bakanlığı, dünyanın 7 harikasından biri sayılan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği antik kentin yangında zarar görmediğini duyurdu.

Bakanlık, yangının mahsul yetiştirmek için araziyi temizleyen çiftçiler tarafından çıkarıldığını ileri sürdü.

Machu Picchu Bölgesi Belediye Başkanı Darwin Baca Leon, yaptığı açıklamada, yangının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını ve itfaiye ekiplerinin var olan alevler ile mücadele ettiğini kaydetti.

Yangının yüksek rakım nedeniyle erişilmesi zor bir alanda olmasının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.