Maçı izlerken ölen Fenerbahçeli Ahmet'in babası: Kırmızı kart ve gole aşırı hiddetlendi (3) - Son Dakika

FENERBAHÇE BAŞŞAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, hayatını kaybeden Ahmet Özdemir ile ilgili resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda "Dün akşam Fenerbahçemizin, Trabzonspor ile oynadığı müsabakayı televizyon başında izlediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Ahmet Özdemir'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kalbinden Fenerbahçe sevgisini eksik etmeyen, sarı laciverte olan aidiyetiyle bizleri derinden etkileyen 27 yaşındaki genç taraftarımız, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Camiamız, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan bu güzel insanı asla unutmayacak! Merhum Ahmet Özdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.