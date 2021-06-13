Maçı izleyenler saatten şüphe etti! Rusya'da gece vakti gündüz maçı

EURO 2020 kapsamında 7 maçın oynanacağı St. Petersburg Stadı açılışı B Grubu'ndaki Belçika- Rusya maçı ile yaptı. Belçika'nın 3-0 kazandığı karşılaşma gece oynanmasına rağmen havanın aydınlık olmasıyla futbolseverlerin dikkatini çekti.

Maçın oynanacağı saatlerde stat çevresi

7 MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, "Beyaz Geceler" olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçlarında hava aydınlık oluyor. Zenit'in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu da EURO 2020'de altı grup elemeleri maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup etti