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"Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası - Son Dakika

"Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası

01.12.2021 11:50

"Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası Küçükçekmece'de 2. Amatör Ligi'nde oynayan 16 yaşındaki futbolcunun maçı kazandıktan sonra karşı takımı hocaları tarafından darp edildiği iddia edildi Genç futbolcunun darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Küçükçekmece'de, 2.

"Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası

Küçükçekmece'de 2. Amatör Ligi'nde oynayan 16 yaşındaki futbolcunun maçı kazandıktan sonra karşı takımı hocaları tarafından darp edildiği iddia edildi

Genç futbolcunun darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 2. Amatör Ligi U16 Ligi'ndeki oynayan futbolcunun, maçtan sonra eve gittiği sırada rakip hocaların saldırısına uğradığı öne sürüldü. Yerde sürüklenerek darp edilen oyuncu, darp raporu alarak şikayetçi olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TFF 2. Amatör Ligi'nde olan Küçükçekmece Halkalı Taştepe Spor Kulübü ile Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor, Pazar günü U16 Ligi kapsamında karşı karşıya geldi. Maçı Halkalı Taştepe Spor 2-0 kazandı. İddiaya göre, maçın ardından arkadaşlarıyla stattan ayrılarak eve giden futbolcu Y.D. (16), Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor Kulübünden H.A, ile M.K'nin sözlü saldırısına uğradı. Bunun üzerine Y.D ve arkadaşları da maçın skorunun yazıldığı bir kağıt gösterdi. Ardından kulübün hocalarından H.A ile M.K, futbolcu Y. D. ve arkadaşlarına tekme ve yumrukla saldırdı. Yerde sürüklenen Y.D, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken Y.D., babasına haber verdi. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra darp raporu alan genç futbolcu, Sefaköy Polis Karakolu Çocuk Şube Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

"Ne olduğunu anlamadan üzerime saldırdılar"

Araba hareket halindeyken araçtan birinin yakasına yapıştığını ve ne olduğunu anlamadığını anlatan futbolcu Y. D., "Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor'un iki tane hocası birden bana saldırdılar. Biz şampiyonluğa oynayan iki takımın maçı vardı. Bunları 2-0 mağlup ettik. Daha sonra rakip takımın otobüs yanımızdan küfürler ederek geçtiler. Biz de maç skorunu gösterdik. Onu gösterir göstermez, başka bir araç yanımızdan geçerken benim yakamdan tuttu ve beni arabaya doğru çekti. Daha sonra ne olduğuna şaşırdım. Konuştuk, sürekli üstüme geldi" dedi.

"Tekmeyle vurup yerde sürükledi"

Yerde sürüklendiğini anlatan Y.D., "Rakip takımın iki hocası üstüme geldiler, yaşlarının büyük olduğunu arabalarına binip gitmelerini defalarca söyledim. Bana saygısızlık yapıyorsun dedi, lütfen gidin dedim. En sonra hala ikisi birden üstüme geldi. Bunu söyleyince aralarından bir tanesi direk üstüme saldırdı, yumruk attı, yerde sürüklemeye başladı. Ben kendimi kurtarmaya çalışırken diğeri de geldi. Bu sefer iki birden üzerime gelmeye başladı. Ellerinden kurtulmaya çalıştım. Yüzüme tekmeler atmaya başladı. Diğeri geldi tekmeyle saldırmaya çalıştı, olayı görenler gelince direk abalarına binip kaçmaya çalıştı. Sonra darp raporu aldım, oradan da şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Hoca özür diledi kabul etmiyoruz, onunla yargıda görüşeceğiz"

Hocaların özür dilediğini ancak özürlerini kabul etmediğini anlatan baba Mustafa D., "Sabah erkenden maça gitti, maçları vardı. Kahvaltı esnasında telefon geldi bana, işte baba böyle böyle bir durum oldu. Dedim ne oldu anlat, anlatınca hemen hastaneye geçin. Buradan kalktım hemen hastaneye geçtik, çocuğun durumunu gördüm. Sonuçta her anne baba, her aile çocuğunun canının yanmasını istemez. Biz bir fiske vurmazken, kendini hoca zannedip, insan zanneden bu şahıs oğlumu darp etmiştir. Biz de gereken her şeyi yaptık. Bundan sonra peşini bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz. Hoca gelip özür diliyor ama özürlerini kabul etmiyoruz. Davamızın peşini bırakmayacağız, onlarla yargıda görüşeceğiz" diye anlattı.

Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı iddiası
Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı iddiası
Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı iddiası
Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı iddiası

Futbol Federasyonu, Küçükçekmece, Başakşehir, Pazar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası - Son Dakika
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