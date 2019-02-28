Maçın Adamını Bilenler Forma Kazandı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un kazandığı Göztepe ve Atiker Konyaspor maçlarında "maçın adamı" olan kişiyi tahmin eden taraftarlara Kayserispor forması hediye edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'un kazandığı Göztepe ve Atiker Konyaspor
maçlarında "maçın adamı" olan kişiyi tahmin eden taraftarlara Kayserispor forması hediye edildi.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonunda son 9 maçtır kaybetmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da taraftar da kazanıyor.
Göztepe'yi 2-1 ve Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın adamı olan futbolcuyu doğru tahmin eden iki taraftara Deniz Türüç
ile Tjaronn Chery
formaları verildi. Taraftarlara formaları Deniz ile Chery verdi.
Karpuzatan Kadir Has
Tesislerinde yapılan antrenman öncesi iki taraftarı formaları verildi. Sarı-Kırmızılı kulüp kalan haftalarda bu uygulamaya devam ederek taraftarına sürpriz hediyeler verecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:55 Kaynak: İHA
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