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Maçın Ardından

4 saat önce

Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor'u 6-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor'u 6-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını galibiyetten dolayı kutladı.

Kardemir Karabükspor'un yapısını bilerek maça hazırlandıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:

"Karabükspor oyuncularını tebrik ediyorum çünkü futbolu çirkinleştirmeden mücadele ettiler. Bugün sahada bizim önemli bir 3 puan vardı. Maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir Gazişehir vardı. İlk yarıyı hedeflediğimiz barajda tamamladık. Fazlasını da yapabilirdik ama son 2 haftadaki mağlubiyetler buna engel oldu. Artık tüm hazırlıklarımızı ikinci yarı için yapacağız."

Takıma bazı takviyeler yapılacağını anlatan Altıparmak, transferleri en kısa sürede tamamlamayı arzu ettiklerini kaydetti.

Öcal: "Bize düştü gözüyle bakıyorlar"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Gazişehir Gaziantep'in hak ettiği bir galibiyete ulaştığını dile getirdi.

Kendilerinin de her geçen hafta daha iyi oynayan bir görüntü verdiklerini ifade eden Öcal, şöyle konuştu:

"Açıkçası bize düştü gözüyle bakıyorlar. Bizi gözlerinde düşürdüler. Ben kariyer peşinde değilim. Son 3 maçımıza baksınlar. Hepsinde bazı değerlendirilmesi gereken şeyler var. Gazişehir'e bir şey söylemiyorum çünkü hak ederek kazandılar. Ama biz 16-17 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Son 3 maçtır da iyi oynuyoruz, üstüne koyarak gidiyoruz. Bizim hedefimiz çocuklara bir şeyler katmak. Herkes biraz vicdanlı davranmalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Gaziantep, Karabükspor, Kardemir Karabükspor, Spor
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