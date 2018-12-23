Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle kapatan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve mücadelesi veriyoruz.

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Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle kapatan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda şampiyonluk gelirse 'niye geldi' diye elimizin tersiyle kenara itecek halimiz yok." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımı alınan 4-1'lik galibiyetten ötürü kutladı.

Ağaoğlu, göreve gelmelerinin ardından transferde artık savurganlık yapan bir kulüp olmalarının tarihe karıştığını belirterek, devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklanacaklarını belirtti.

Maç içerisinde sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Onazi'nin durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Onazi'nin maalesef aşil tendonu koptu. Büyük ihtimalle sezonu kapattı. Onazi'nin niye aşil tendonu koptu? Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Trabzonspor, takım futbolu oynuyor. Önemli olan bu futbolu oynamak. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar. Bunu sağlamak lazımdı. Zirve mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda şampiyonluk gelirse 'niye geldi' diye elimizin tersiyle kenara itecek halimiz yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:24 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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