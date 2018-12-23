Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uzğur, maçta ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "İyi mücadele ettik, goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek bir kaç hatayı yapmayalım ve bunlar da golle sonuçlanmasın. Ancak oyunun genelinde futbolcularımızın mücadelesinden ve isteğinden son derece memnunuz. Hedefimiz artık bu arayı iyi değerlendirip, sonraki maçlarda iyi yerlerde olmak." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya transfer teklifi olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Uzğur, "Robinho gibi bir futbolcuyu herkes ister. Sivas'ta mutlu olduğunu ifade ediyor. Çok da mutlu. Bizimle beraber olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan yine katılım olmadı

Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Demir Grup Sivasspor maçında da sürdü.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtan sonra verilen cezalara tepki nedeniyle Galatasaray'ın teknik heyeti, müsabakaların ardından basın toplantısına katılmıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta takımın başında bulunan yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:13 Kaynak: AA

Sivasspor, Galatasaray, Spor
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