Maçın Ardından

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan , Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hakemin tartışmalı bir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurmamasına tepki gösterdi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, sezonun ilk yarısının son maçı olduğu için stres ve baskı altında müsabakaya çıktıklarını bu yüzden istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.Arslan, özellikle ilk 15 dakikalık bölümde oyuna ortak olmadıklarına belirterek, "Maçın bütününde iyi ve arzulu oynayan bir takım vardı. Profesyonelliğe varım ama onun içinde duygunun ve fedakarlık kavramının da olması gerektiğine inanıyorum. Zorlu mücadeleye rağmen takımım ayakta kaldı ve galibiyeti hak etti. Aslında galibiyetle buluşabilirdik ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Top bizi sevmedi diyelim, Onur'un ve Serginho'nun pozisyonları var. İstediğimiz 3 puan olmadı. Eksiklere rağmen iyi bir takım oyunu ortaya koyduk." diye konuştu.VAR tepkisiArslan, müsabakada hakem Alper Ulusoy 'un VAR uygulamasına başvurmamasını eleştirdi.VAR sisteminde futbolda adaleti sağlamak için hayata geçirildiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:"Bugün bir pozisyonda yine VAR'a gidilmedi. Sadece bizim aleyhimize gidilecekse o VAR niye var. Hakeme diyorum ki VAR'ı kullan ama takdir hakkındır. Böylece kimsenin hakkı kimseye geçmemiş olur. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Biz hakemden adalet bekliyoruz. Traore'yi 8 metre uzaklaştıramıyor ama beni tribüne göndermekle tehdit ediyor. Teknik direktörlere gardiyanlık yapmayın."Kocaman: "Telaş ve panik maçın gitmesine neden oluyordu"Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da devre arasına girerken Akhisarspor karşısında kazanıp üst sıralara tırmanmak istediklerini ancak istediklerini elde elde edemediklerini vurguladı.Kocaman, Akhisarspor'un bu sezon yaşadığı UEFA Avrupa Ligi tecrübesinin onları yıprattığına dikkati çekerek, "Maçın tamamı bizim götürdüğümüz ve öne geçme şansı yakaladığımız anlarla dolu. Her zaman olduğu gibi ihtiyaç sonucu her zaman belirler. Daha fazla ihtiyacı olan özellikle son 15 dakika Akhisar takımıydı. Oyunun son bölümünde bizim sahaya daha fazla geldiler. Telaş ve panik durumu maçın elimizden gitmesine neden oluyordu." ifadelerini kullandı.Maçın içerisinde her iki takımında itiraz ettiği pozisyonlar olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, "Hakem maçın son saniyelerinde çok net bir penaltı atlamış. Yatabare'nin önünde Lopes topu eliyle temizlemiş. Özellikle VAR uygulaması başladıktan sonra hakemin temel görevlerinden bir tanesi bunları atlamamak. "