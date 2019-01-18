Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği ve 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş maçında 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği ve 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş maçında 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." dedi.



Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmayı değerlendirecek bir durumun olmadığını, yapılan hatanın her şeyi örttüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin gündemine oturduk. Hem teknik açıdan hem idari açıdan sıkıntılı durum söz konusu. Hatalarla yüzleşmek ve yaşamak zorundasınız. Kayserispor maçından sonra zor şartlarda, eksik takımla çalışıyoruz, son dakika transferleri... Bunların hepsi mazeret olabilir. Üç kaleciyi kadroya aldık, yerli az, yabancı fazlaydı. Ancak sonuçta hem idari hem teknik bir hata var. Kendi ekibim de dahil, ben de dahil olmak üzere. Bu işin birinci adamı biziz kulüpte. Bu hatayı üstleniyorum ve bundan da utanç duyuyoruz. Bizim için zor bir durum yani maçın da önüne geçti, mücadelenin de skorun da önüne geçti."



Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını kaydeden Arslan, "Bazen yenilirken de kazanırsınız. Takım öz güvenini kazanır. İyi oynarsın, mağlup olursun, karşında büyük takım var. Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Onun için teknik olarak sadece sorumlu bir insan olarak, bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." diye konuştu.



Yaptıkları hatayla ilgili futbolculara bir şey söylemediklerini dile getiren Arslan, hatadan devre arasında haberdar olduklarını aktardı.



Arslan, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel'in Akhisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığının sorulması üzerine, kendi ağabeyinin de bir başka belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek, "Bir kere sevindik ama ciddi şekilde de üzüldük, skordan çok daha üzecek bir durum. Bu gece bizim için kara bir gece ama Hüseyin Başkan'a başarılar." ifadelerini kullandı.

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