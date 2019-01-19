Maçın Ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe maçına ilişkin, "Galibiyetle başlamak iyi oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 3-2 kazandıkları Göztepe maçına ilişkin, "Galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz." dedi.



Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.



İyi bir ekibe karşı oynadıklarını anlatan Bulut, "Bizim fazla eksiğimiz vardı. Sahaya çıkan ilk 11'imiz sonuna kadar mücadelesini verdi. Oyuna sonradan girenler de güzel performans sergiledi. Üzüldüğüm tek nokta, yine basit hatalardan dolayı gol yememiz oldu. 3 gol atıp kazandık. Galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz." değerlendirmesinde bulundu.



Özdeş: "Bizim için kötü bir başlangıç oldu"



Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, eksik kadroyla mücadele eden ve kazanan rakiplerini kutladığını belirtti.



Maçın başında 1-0 geri düştüklerini ancak sonra toparlanarak ilk yarıya 2-2 berabere girdiklerini aktaran Özdeş, "Devre arasında, oyunu doğru oynamanın, topa sahip olmanın bize bu maçı kazandıracağını paylaştım ancak 54. dakikada bir penaltıyla yine geriye düştük. O dakikadan sonra oyun ilk yarıdaki gibi olmadı. Rakibimizin direnci arttı. Savunmada kaldılar. Her oyuncu değişikliğimizde üretkenliğimiz azaldı. Rakip yarı alanda bulunsak da üretken olmakta zorlandık. Rakibimiz bu anlamda çok ciddi bir mücadele verdi." değerlendirmesinde bulundu.



Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında Video Yardımcı Hakem'e (VAR) gidilen pozisyon olduğunu dile getiren Özdeş, şöyle konuştu:



"Hakem ikinci yarıda penaltı kararı verdiği pozisyonda kenara geldiğinde, ona, 'İlk yarı daha fazla süre kulaklığı dinlemene rağmen, gidip bakmadın' dedim. Daha sonra baktı ama öyle bir açı var ki o itişmenin, karmaşanın içerisinde Murat da Alpaslan da birbirini tutuyor. Son anda kendini bırakan kazanıyor. Tam orta çizgide yürürken, taç göstereceğini sanırken, birden penaltı kararı verdi. Tabii bunu anlamak güç. Bunu ekrandan da çözemiyorsak problem. Futbol böyle bir oyun değil. İtmenin, kakmanın olduğu bir oyun. 18 haftada hiç penaltısı olmayan bir Göztepe var. Böyle de garip bir penaltı verilen maç var. İsterdim ki bu maç, daha kaliteli, sistemli oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi olsun. Sonuç olarak, bizim için kötü bir başlangıç oldu. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Kazanarak buradaki kaybı telafi etmek istiyoruz."

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