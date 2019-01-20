Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Altay'a 3-2 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, son dakikada gelen golle kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Altay'a 3-2 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, son dakikada gelen golle kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.



Ümraniye Belediye Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, oyuncularının çabasından memnun olduğunu belirterek, "Çarşamba günü Fenerbahçe'yle gündem olan bir maç oynadık. Bu maçın da çok zor geçeceğini biliyorduk. Uyarılarımıza rağmen aynı şeyleri yaşadık. 10 kişi kaldık. 2-0 geriye düşüp, skoru 2-2'ye getirdik. Son anda gol yemek daha üzücü oldu. Diğer türlü yenilmek bu kadar rahatsız etmezdi." diye konuştu.



Ahmet Taşyürek, kadro derinliği konusunda sorun yaşadıklarını aktararak, "Çok derin bir kadromuz yok. Bu yüzden oyuncu rotasyonlarını yapamıyorum. Kupada ve ligde mücadele edemiyoruz. Sahada 10 kişiyle kalan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Bu maçı kaza olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Taşyürek, "İlk yarıda Alaaddin Okumuş'un pozisyonunu penaltı olarak gördüm. Oyuncum bir de kart gördü pozisyonda. Televizyona bakmadım ama pozisyonu 80 metreden gördüm. Alaaddin sarı kart gördüğü için 75 dakika hep tedirgin oynadı. Hakemin ilk maçıymış. Canı sağ olsun. Biz zaten bu sıkıntıları yaşıyoruz." diye konuştu.



Ümraniyespor çalıştırıcısı, bir gazetecinin, "Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi Spor Toto 1. Lig'de uygulansaydı bugün sonuç farklı olur muydu?" sorusuna, "Fenerbahçe maçında gol atıldı ancak VAR'a gidilip iptal edildi. VAR sistemi elbette faydalı. Bir kulaklık sistem geliyor, Süper Lig kullanıyor, daha sonra alt ligler kullanmaya başlıyor. VAR sistemi de aynı. Canlar yanmaya devam ediyor. Hem bize hem de başka takımlara olmasın istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz." yanıtını verdi.



Özden Töraydın: "Ders çıkarmalıyız"



Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, kazanmalarına rağmen karşılaşmadan dersler çıkarmaları gerektiğini belirtti.



Sahasında etkili olan bir ekiple karşılaştıklarını anlatan Töraydın, "Moralli ve bu ligin iyi takımlarından birisiyle oynayacağımızı biliyorduk. Ümraniyespor, sistemini iyi uygulayan bir ekip. Oyuncularımızı bu motivasyonla maça hazırladık. 2-0 öne geçtik. Rakibimiz eksik de kalmıştı. Bu andan sonra topla daha çok oynamalıydık. Hafta içi bunun değerlendirmesini yapacağız. Ders çıkarmalıyız. Ligin ilk yarısında da bu tür şeyler yaşıyorduk. 2-2'den sonra golü bulmamız bizim adımıza sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.



Bir basın mensubunun, "İzlediğimiz kadarıyla (Ümraniyespor'un ikinci golünde) topun çizgiyi geçmediği görüldü. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Özden Töraydın, "Deplasmanda oynuyorsunuz. Seyirci baskısı var. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Art niyet aramamak lazım. Hakem öyle bir karar vermiş olabilir. Bizim bundan ders çıkarmamız gerek. 'Top geçti mi, geçmedi mi?' şeklinde değil de maç neden 2-0'dan beraberliğe geldi, onu analiz etmemiz lazım." şeklinde görüş bildirdi.

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